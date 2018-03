Procura Antidoping convoca De Vrij

Giocatore assente, l'udienza slitta alla prossima settimana

Slitta alla prossima settimana l'audizione di Stefan De Vrij, convocato oggi dalla procura antidoping di Nado Italia. Il giocatore della Lazio, convocato personalmente per le ore 16, non si è presentato.



Al suo posto si sono presentati due medici della Lazio, ma la procura ha riferito loro che il chiarimento deve essere fornito dallo stesso giocatore. Stando a quanto riferisce il club, De Vrij dovrebbe chiarire questioni legate a un controllo della partita di campionato Lazio-Verona del 19 febbraio.



La richiesta di rinviare l'audizione, accolta dalla procura guidata da Pierfilippo Laviani, è stata avanzata dall'avvocato inglese del giocatore, attualmente in Olanda e impossibilitato a venire.



Il legale ha chiesto che vengano garantiti i termini della difesa. Il difensore olandese, in attesa di sviluppi, potrà quindi essere regolarmente convocato per la trasferta di domenica a Cagliari.



