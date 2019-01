India-Italia, comincia Seppi

Nel secondo singolare in campo Berrettini che farà anche il doppio con Cecchinato

Sarà Andreas Seppi il primo tennista azzurro a scendere in campo nella sfida con l'India che comincia domani a Calcutta ed è valida per l'accesso alla fase finale di Coppa Davis.



Il sorteggio ha accoppiato l'atleta altoatesino numero 37 del mondo, a Ramkumar Ramanathan (133). I due cominceranno a giocare alle 6.30 ora italiana.



Subito dopo seguirà il secondo singolare, in campo Matteo Berrettini (53) contro Prajnesh Gunneswaran (102).



Sabato la seconda giornata comincerà (alle 6 italiane) con il doppio; il capitano non giocatore azzurro Corrado Barazzutti ha scelto di mandare in campo la coppia Berrettini-Cecchinato, opposti agli indiani Bhopanna/Sharan. Subito dopo cominceranno gli ultimi due singolari: in campo Seppi contro Gunneswaran e infine Berrettini contro Ramanathan.

