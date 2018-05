Dani Alves, stop di 4 settimane

Per il terzino del Psg e del Brasile distensione del legamento

Esami rassicuranti che hanno escluso il timore di un'operazione per Dani Alves, il laterale brasiliano del Psg che negli ultimi minut della finale di Coppa di Francia ieri sera si è infortunato ad un ginocchio.



Secondo la stampa brasiliana ripresa da 'L'Equipe', gli esami strumentali effettuati oggi all'ospedale di Neuilly avrebbero escluso il rischio dell'intervento, rassicurando il giocatore e il ct del Brasile, Tite. Come rivelato dalla brasiliana 'Esporte Interativo', Dani Alves avrebbe subito 'solo' la distensione del legamento del ginocchio destro e sarà indisponibile per circa quattro settimane. Salvo complicazioni, e se la sua convalescenza si svolgerà senza complicazioni, Dani Alves potrà rispondere alla convocazione per la Coppa del Mondo. Il Brasile esordirà il 17 giugno contro la Svizzera.

ContentItem-4dad1d49-1688-4a6a-b114-0745862014e4

Dani Alves, stop di 4 settimane

Per il terzino del Psg e del Brasile distensione del legamento

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^

http://www.rai.it/dl/img/2018/05/105x79sport_focus_image60720bd5fbba20cb00cbb295c4e8e658.jpg