Conte intercettato vicino alla sede dell'Inter

​​​​​​​L'ex ct della Nazionale: "Contatti? No comment"

A poche ore da Inter-Lazio di Coppa Italia, i tifosi nerazzurri sul web sono letteralmente scatenati per una presunta visita di Antonio Conte nella sede del club.



L'ex ct della Nazionale è uno dei nomi che circola in caso di divorzio con Luciano Spalletti a fine stagione, ebbene questo pomeriggio Conte è stato intercettato dalle telecamere e dai microfoni di BeinSports in pieno centro di Milano proprio a due passi dalla sede dell'Inter.



"Contatti? No comment", ha replicato Conte occhiali scuri sul viso senza però smentire quella che potrebbe essere una svolta clamorosa per il futuro dell'Inter.

