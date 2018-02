Conte: "Grazie" ai tifosi del Chelsea nel mondo

Il tecnico posta il messaggio su Facebook dopo le polemiche e le voci di addio

"Ho sempre sottolineato il grande impegno. In qualsiasi momento della mia avventura qui". Antonio Conte replica a Roy Keane. L'ex giocatore, oggi viceallenatore della nazionale irlandese, nel corso di una trasmissione televisiva dedicata alla Champions League aveva definito "non professionali" i giocatori dei Blues.



"Penso che, in questi 18 mesi, abbiamo costruito una grande mentalità. In ogni sessione di allenamento vedo un grande impegno e un grande comportamento. Sotto questo aspetto, sono molto felice", aggiunge il tecnico pugliese alla vigilia della sfida di FA Cup contro l'Hull City.



Sugli appuntamenti futuri: "Abbiamo davanti a noi due settimane molto difficili. Per questo motivo, penso che sia giusto avere un programma, avere un piano. Intanto pensiamo a passare il turno in Coppa, poi penseremo alla sfida di Champions col Barcellona. Vogliamo lottare in ogni competizione. Non c'è una priorità. Ne abbiamo tre".



Una battuta sulle condizioni fisiche di Morata, affetto da un fastidio alla spalla: "Alvaro si è allenato regolarmente, ogni giorno. Le sue condizioni fisiche stanno migliorando. Domani sarà in campo per una parte del match, in modo tale da essere al 100% con i blaugrana".



Intanto l'ex ct della Nazionale italiana ringrazia i migliaia di tifosi dei Blues sparsi per il mondo con un post su Facebook: "Semplicemente... GRAZIE!! Blu è il colore, il calcio è lo sport".

ContentItem-e660ad7a-1a21-4eb6-bed4-8473af6d99d6

Conte: "Grazie" ai tifosi del Chelsea nel mondo

Il tecnico posta il messaggio su Facebook dopo le polemiche e le voci di addio

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Premier^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Premier:Category-e53b6df6-6d80-4039-8932-821c3faf3592^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Premier:Category-e53b6df6-6d80-4039-8932-821c3faf3592^

/dl/img/2018/02/15/105x79_1518711608445_GettyImages-907501218.jpg