Collegio garanzia sport: playout da giocare

Si affronteranno Salernitana e Foggia

Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha stabilito che i playout di serie B devono essere effettuati: si affronteranno Salernitana e Foggia, quart'ultima e quint'ultima classificate nel campionato di serie B dopo la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Palermo per illecito amministrativo.



l presidente della Lega B, Mauro Balata, a seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio e del parere emesso dal Collegio di garanzia dello Sport, ha disposto lo svolgimento delle gare dei playout del campionato serie B 2018/19. Balata, informa la Lega cadetta, ha convocato per il 30 maggio il Consiglio direttivo.



