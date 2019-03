Epilogo sull'Etna per il Giro di Sicilia

Presentazione il 23 a Palermo. Quattro tappe dal 3 al 6 aprile

Verrà presentato martedì 26 marzo, alle 11, nella Sala Alessi di Palazzo d'Orleans, a Palermo, il neonato Giro di Sicilia di ciclismo.



La gara, che è stata riportata alla luce dopo oltre 40 anni dagli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, come anticipato dall'Ansa, si disputerà dal 3 al 6 aprile prossimi.



La prima tappa partirà da Catania e si concluderà a Milazzo (Messina), su un percorso lungo 165 chilometri; la seconda collegherà Capo d'Orlando (Messina) a Palermo (236 chilometri); la terza andrà in scena da Caltanissetta a Ragusa (186 chilometri); la quarta e ultima frazione si muoverà da Giardini Naxos e si concluderà sull'Etna, dopo 122 chilometri e un duro arrivo in salita.



Il vulcano più alto d'Europa ha ospitato due arrivi di altrettante tappe del Giro d'Italia nel 2017 e nel 2018. L'ultima edizione del Giro di Sicilia di ciclismo, nel 1977, venne vinta da Giuseppe Saronni, davanti a Pierino Gavazzi e al siciliano Carmelo Barone.

ContentItem-f547d81d-a22e-4f78-b749-c60ad34ff958

Epilogo sull'Etna per il Giro di Sicilia

Presentazione il 23 a Palermo. Quattro tappe dal 3 al 6 aprile

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Ciclismo^Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Altri sport^Category:Ciclismo:Category-7441d0e7-e9d7-45d9-bf16-7722a9d82588^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Ciclismo:Category-7441d0e7-e9d7-45d9-bf16-7722a9d82588^