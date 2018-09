"Ci sarà una proposta italiana per i Giochi del 2026""

Salvini: "Non ho perso la speranza e farò di tutto, qualcuno ha avuto paura"

Sulla vicenda Giochi 2026 "a me piaceva l'idea di una olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto perché queste olimpiadi italiane ci siano. E se il governo era disposta a fare la sua parte con tre, non vedo perché non dovrebbe farlo con due sedi". Così Matteo Salvini ad Atreju.

