"Chiudiamo il discorso domani"

Allegri vuole lo scudetto nella sfida con la Roma

"E' sempre Roma-Juventus, giocheremo davanti a uno stadio pieno. Loro hanno da raggiungere la Champions League e noi lo Scudetto. Ai ragazzi l'ho detto: 'se volete una settimana in piu' di vacanza, dovete vincere lo scudetto domani'". Per Massimiliano Allegri e' arrivato il momento di blindare anche aritmeticamente il tricolore tanto che, alla vigilia della trasferta dell'Olimpico, si rifiuta di fare bilanci. "Ora si puo' parlare solo della Coppa Italia, una quarta Coppa Italia vinta con merito in una gara in cui per 60 minuti c'e' stato equilibrio anche se la sensazione era che la squadra fosse centrata. La Juventus non ha subito gol per 5 partite, una cosa che era capitata solo al Torino nel 1942/43. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, hanno conquistato il trofeo, hanno regalato una serata meravigliosa a loro stessi e poi alla societa', ai tifosi, a tutti".



Allegri ha mandato anche un messaggio al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che ha detto che se il Napoli fara' gli ultimi 6 punti sara' stato privato dello scudetto: "Non rispondo a quello che ha detto perche' lui e' presidente e puo' dire cio' che vuole. Indipendentemente da questo, in tutte le cose ci vuole equilibrio se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto l'ambiente perche' noi siamo responsabili di cio' che avviene fuori. Noi siamo responsabili di milioni di bambini che approcciano allo sport e credo sia un passo importante che dobbiamo fare perche' altrimenti parliamo sempre e poi facciamo sempre poco, una cosa sbagliata per il Paese". Tornando a domani, ci sara' spazio tra i titolari per Higuain, rimasto in panchina nella finale di Coppa Italia, insieme a Dybala.



"Non scordiamoci che Higuain, indipendentemente dalla mia scelta di tenerlo in panchina, era insieme a Bernardeschi un cambio importante. Gonzalo quest'anno come l'anno scorso e' stato determinante nelle due partite chiave della stagione: a Napoli quando eravamo sotto di quattro punti e a Milano quando stavamo facendo 2-2 e si sarebbe complicato il campionato". Sugli altri, Allegri ha spiegato: "Buffon non gioca, gioca Szczesny. Douglas Costa dovro' valutare, Howedes e Chiellini sono fuori, Cuadrado e' squalificato ma tutti gli altri stanno bene. Devono avere tutti voglia di giocare contro una squadra che ha fatto una grandissima Champions, in campionato ha fatto un po' meno rispetto all'anno scorso ma e' comunque una squadra forte e ben allenata". Elogi al tecnico giallorosso Di Francesco: "Per Eusebio non era semplice dopo Spalletti e dopo un'annata importante come quella scorsa e non era semplice soprattutto arrivare in una semifinale di Champions. Credo che abbia mostrato tutto il suo valore ed e' uno degli allenatori giovani piu' bravi in circolazione".



Se sara' scudetto, sara' un'ulteriore rivincita per Allegri tacciato di aver dato un brutto gioco alla Juventus: "Il giocar bene o giocar male e' relativo perche' la cosa piu' difficile nel calcio e' coniugare il giocar bene con le vittorie - e' stata la risposta dell'allenatore toscano -. A volte vengo frainteso perche' magari non ho questo modo elegante di spigare le cose ma la stagione e' fatta di tanti momenti, gestione della squadra, gestione del singolo e bisogna lavorare in funzione del risultato. Questo non vuol dire giocare meno bene, pero' bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori perche' quando alleni una grande squadra devi vincere".



Positiva per Allegri l'introduzione delle seconde squadre dalla prossima stagione: "Sono favorevole perche' e' un punto di ripartenza per cercare di rifar crescere i giocatori italiani giovani perche' credo che in Italia giocatori ce ne siano ancora, vanno fatti crescere e fatti giocare e questa e' una bellissima cosa. Andra' strutturato il tutto e sceglieranno il modo migliore per far si che i campionati di Serie B e Lega Pro rimangano sempre dei bei campionati". Poi parole di elogio anche per il Napoli, scomparso dai radar dopo la vittoria di Torino con la Juventus: "Il Napoli non e' scomparso ma la Juventus ha avuto la bravura di rimanere calma dopo la partita con il Napoli - ha risposto -. Se noi perdiamo due partite, il Napoli puo' arrivare a pari punti quindi ha fatto una grande stagione. Il Napoli e' molto piacevole da veder giocare e quest'anno sono migliorati su alcune cose, sul fatto di rimanere attaccati alle partite, credo che loro siano soddisfatti, poi hanno trovato una Juventus che ha fatto numeri importanti pero' c'e' da fargli i complimenti per quello che hanno fatto".



La scelta di Roberto Mancini come ct della Nazionale e' condivisa anche da Allegri che pero' ha voluto sottolineare come il lavoro di recupero del calcio italiano non dovra' essere fatto solo dal tecnico di Jesi: "Mancini ha vinto molto dove e' stato, credo che sia l'uomo giusto ma come sapranno bene quelli che sono ai posti di comando ci sono altre cose da fare e il ct da solo non puo' risolverle in un giorno, un mese o un anno. Bisogna trovare delle soluzioni per far si' che il mondo del calcio ritorni ad essere quello di una volta, il calcio va ristrutturato dalle basi". Infine una parola su Mario Mandzukic: "Quando entra dalla panchina e' un disastro quindi o lo faccio giocare dall'inizio o gli faccio vedere tutta la partita".

