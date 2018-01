Champions, Vince Avellino, Sassari ko

La Sidigas conquista il passaggio alla fase successiva

La Sidigas Avellino espugna il Versluys Dome battendo l'Ostenda per 51 a 61, e conquista la quarta posizione in classifica, l'ultima utile per il passaggio alla fase successiva. Il lungo viaggio influisce sulla prestazione degli avellinesi, che impiegano circa 23', prima di piazzare il break vincente. Inizio in equilibrio, con i padronidi casa che tentano la fuga, sempre vanificata dal ritorno della Sidigas, che al 10' deve recuperare solo tre punti (17/14). Anche nel secondo periodo l'Ostenda opera l'allungo, portandosi sul + 6 (28/22 al 17'), ma Avellino risponde immediatamente, ed all'intervallo lungo il distacco e di soli due punti (31/29).



Filloy e Wells operano il sorpasso (31/33 al 21'), ma i belgi reagiscono rimettendo la testa avanti (37/33 al 23'). Poi la Sidigas, in pratica con il secondo quintetto, alza l'intensità della difesa ed in attacco ottiene un parziale di 0 a 12 che manda le squadre all'ultimo riposo sul 38 a 45. E' il break che in pratica decide il match, controllato sempre con grande autorità da Avellino, capace di salire fino al + 16 (45/61 al36'), prima di tirare i remi in barca, consentendo la piccola rimonta dei padroni di casa che rende meno amara la sconfitta



La Dinamo Banco di Sardegna perde in casa con l'Ucam Murcia per 88-94 una sfida fondamentale per il prosieguo del proprio cammino in Champions League. Il -6 finale costa a Sassari anche la differenza canestri: all'andata era finita 83-78 per i biancoblu. Il primo break è di Sassari, gli uomini di Pasquini partono con un 7-0 che forse illude il Banco e i suoi tifosi. Al 5' la Dinamo conduce ancora 9-2, ma l'Ucam piano piano prende le misure in difesa ai padroni di casa e arriva sino al 16-16 prima di cedere qualcosa a fine frazione. Si va al primo riposo sul 19-17 e al ritorno in campo lo spartito non cambia, tanto che al 15' il vantaggio biancoblu è ancora di due punti: 28-26. Da lì in poi Sassari inizia a difendere malissimo, a svagarsi, a fare scelte offensive avventate e cede il passo a Murcia, che va al riposo sul +4: 38-42.



Nella terza frazione la squadra sarda va letteralmente inbambola, e precipita sino al -18: 44-62. Quando suona lapenultima sirena gli spagnoli conducono per 55-67, ma nell'ultima frazione la Dinamo ha un moto d'orgoglio che la porta a sfiorare il miracolo, risalendo al 35' sino al 69-74. Nel frattempo esce di scena per falli Jonathan Tavernari, eroe di giornata, sino a quel momento top scorer biancoblu con 12 punti, superato alla fine solo da Scott Bamforth e Dyshawn Pierre con 15 e 14 punti. La partita del Banco finisce sostanzialmente lì. Vince Murcia 88-94. La strada europea ora si complica.

ContentItem-d28b764b-ac08-42eb-b51b-36c15f03c7c2

Champions, Vince Avellino, Sassari ko

La Sidigas conquista il passaggio alla fase successiva

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Basket^Tematica:Altri sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Basket:Category-0f36e04a-b8ad-409a-aac9-dc224d3d33c2^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Basket:Category-0f36e04a-b8ad-409a-aac9-dc224d3d33c2^

/dl/img/2018/01/11/105x79_1515625596611_Ariel-Filloy-Avellino-2017-2018.jpg