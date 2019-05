L'Udinese vede la salvezza

Okaka protagonista del 3-2 alla Spal con una doppietta

L'Udinese batte la Spal 3-2 il primo anticipo della 37ª giornata del campionato di serie A. Queste le reti: nel pt 6' Samir, 32' Okaka, 35' Okaka; st 8' Petagna, 14' Valoti.



L'Udinese soffre nel secondo tempo ma alla fine trova tre punti fondamentali, che permettono alla squadra di Tudor di vedere la salvezza ormai a un passo.



Bastano ai bianconeri i tre gol siglati nel primo tempo per avere la meglio di una Spal orgogliosa e capace nel secondo tempo di segnare due reti per riaprire una gara che sembrava ormai in cassaforte.



L’Udinese è rimasta imbattuta in otto partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2014 – cinque vittorie e tre pareggi nella striscia in corso.

Prima di Rodrigo de Paul, l'ultimo giocatore ad aver fornito tre assist nel corso del primo tempo in un match di Serie A è stato Jonathan Biabiany nel novembre 2010 con la maglia dell'Inter contro il Parma.

Rodrigo de Paul ha preso parte attiva al 46% delle reti dell'Udinese in questo campionato: 17 su 37, grazie a nove gol e otto assist.

Rodrigo de Paul ha servito otto assist in questo campionato, record per lui in una singola stagione di Serie A.

Rodrigo de Paul ha preso parte attiva a 17 reti in questo campionato (9 gol e 8 assist), l’ultimo giocatore straniero dell’Udinese ad essere stato coinvolto in più reti in un singolo campionato è stato Alexis Sánchez nel 2010/11 (18).

Prima di Stefano Okaka, l'ultimo giocatore dell'Udinese che aveva segnato due doppiette di fila in una singola stagione di Serie A era stato Antonio Di Natale nel gennaio 2013.

Stefano Okaka ha segnato in due match consecutivi di Serie A per la prima volta da marzo 2014 (con la maglia della Sampdoria).

L'Udinese ha segnato almeno tre gol nel corso del primo tempo in un match di Serie A per la terza volta nel 2019: solo nell'anno solare 2000 i friulani ci sono riusciti per altrettante gare nella competizione.

Quinto gol di Samir in Serie A, le sue due reti segnate in Friuli sono entrambe arrivate contro la SPAL (la prima nel gennaio 2018).

Prima di Samir, l'ultimo difensore dell'Udinese che aveva segnato in due match di fila in Serie A era stato Danilo nel dicembre 2012.

La SPAL è la squadra che ha segnato più gol di testa (16) in questo campionato.

16ª rete in questo campionato per Andrea Petagna; sei dei suoi ultimi sette gol sono arrivati nel secondo tempo.

100ª presenza per Kevin Lasagna in Serie A.

