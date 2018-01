Cairo: "Lotito candidato non credibile"

Dubbi del presidente del Torino anche su Tommasi

Claudio Lotito "è bravo a fare l'imprenditore e il presidente della propria squadra, ma non è un candidato credibile, alla guida della Figc servono persone diverse per gestire il bene comune".



Il presidente del Torino, Urbano Cairo, boccia la candidatura del numero 1 della Lazio: "L'ho detto anche a lui. E' stato pesantemente coinvolto nella gestione della Lega,che negli ultimi 5 anni ha perso moltissimo rispetto a come era".



Cairo esprime perplessità anche su Damiano Tommasi: "Non ho pregiudizi nei confronti degli ex calciatori; stimo Tommasi, è un ragazzo serio e ha le idee chiare, ma non credo lo vorrei".



"Non si può governare con il 51% - è l'opinione di Cairo - il presidente deve avere la capacità politica di unire le varie componenti. Da qui al 29 abbiamo due settimane. I candidati oggi sono tre, forse quattro o magari qualcuno poi ritirerà la propria candidatura per sostenere la persona ritenuta giusta".

