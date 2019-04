Mondiale cadetti: Argento a Marciano e bronzo a Fusetti

Gli azzurri sul podio nelle gare di sciabola maschile e femminile



La seconda giornata di gara dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Torun2019 porta ancora due medaglie per l'Italia che arrivano per merito della sciabola under17 azzurra.



Sono quelle d'argento, vinta da Giorgio Marciano al termine della gara di sciabola maschile Cadetti, ed il bronzo conquistato da Benedetta Fusetti nella sciabola femminile Cadetti.

I risultati dei due azzurri portano così a quota cinque il computo delle medaglie azzurre nelle prime due giornate della rassegna iridata in terra polacca.

