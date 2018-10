Brignone 2ª nel gigante di Sölden

Vince Tessa Worley, sul podio anche l'americana Shiffrin

Federica Brignone chiude al secondo posto il gigante femminile di Soelden, gara che ha inaugurato la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, in testa al termine della prima manche, termina con il tempo complessivo di 2'00"86, battuta per 35 centesimi dalla francese Tessa Worley.

Terza, a 0"94 dalla vincitrice, la fuoriclasse americana Miakela Shiffrin. Ventiduesima, a 3"08, l'altra italiana che si era qualificata per la seconda manche, Irene Curtoni.

ContentItem-5fba9ff6-f076-445b-b851-878b4a2ce358

Brignone 2ª nel gigante di Sölden

Vince Tessa Worley, sul podio anche l'americana Shiffrin

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sci Alpino^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^

/dl/img/2018/10/27/105x79_1540640972963_GettyImages-1054100312%201.jpg