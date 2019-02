Bis Valcepina, vince i 500 metri a Torino

Per l'azzurra è il 2° successo assoluto nello short track in Coppa del Mondo

La scorsa settimana a Dresda, in Germania, stavolta al Pala Tazzoli di Torino: Martina Valcepinafa il bis conquistando un'altra vittoria sui 500 metri nella prova di coppa del mondo di short track.



La valtellinese delle Fiamme Gialle classe '92 si è imposta in 43"942 davanti alla polacca Maliszewska e alla canadese Boutin, centrando il secondo successo assoluto in carriera in Coppa del Mondo. E l'azzurra vola anche nella finale della staffetta con le compagne di nazionale Cecilia Maffei, Lucia Peretti ed Arianna Sighel (Sporting Club Pergine). Stesso percorso anche per la squadra maschile.



VALCEPINA: "Sono felicissima per questa vittoria sui 500 perché è davvero sudata, gestire tre false partenze è stata la parte più difficile. Domani spero di ripetermi anche in staffetta dove ci giochiamo qualcosa di importante".

