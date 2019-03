Wierer nella storia

L'altoatesina a Oslo conquista la Coppa del mondo

Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del mondo di biathlon e regala all'Italia una magnifica prima volta.



Mai nessun atleta della Nazionale, uomo o donna, era riuscito nell'impresa. Wierer corona così una stagione straordinaria nelle quale si è aggiudicata anche l'oro mondiale della mass start, la Coppa di specialità dell'inseguimento e la sfera di cristallo.



Quasi sempre ha dato spettacolo al poligono, ma ha vinto anche sapendo soffrire, come ha fatto nell'ultima gara a Oslo.



Nell'ultima gara della stagione, l'odierna Mass Start, la Wierer ha tagliato il traguardo al dodicesimo posto. Questo piazzamento le è basato per trionfare nella Coppa del Mondo generale, davanti alla connazionale Lisa Vittozzi, 24enne di Pieve di Cadore, oggi undicesima, e ad Anastasiya Kuzmina, biatleta russa, naturalizzata slovacca, decima di giornata. A vincere la gara è stata invece la svedese Hanna Oeberg.



"Avevo sognato per un attimo la Coppa del mondo, ma è una vittoria solo rimandata al futuro: ho tutto il tempo davanti e ho le capacità per farlo. Ho raggiunto pian piano i miei obiettivi, ne ho ancora tanti, vedremo come andrà l'anno prossimo".



Lisa Vittozzi traccia così un bilancio della sua stagione. Alla fine a trionfare è stata la connazionale Wierer, ma la sappadina è riuscita a difendere il secondo posto nella generale. "Sono molto soddisfatta della mia stagione, purtroppo la pressione ha giocato brutti scherzi. Non ero sul pezzo e l'ultima tappa è stata la più deludente - ha ammesso - Ma ora sono consapevole che posso giocarmi anche l'anno prossimo qualcosa di importante, lotterò per vincere la Coppa del mondo. Sono soddisfatta della mia crescita e penso di poter crescere anche di più".



Dorothea Wierer chiude così a quota 904 dopo aver scartato 36 punti, frutto dei suoi due risultati peggiori: nessuna ha dovuto sottrarne così tanti, segnale della grande continuità di rendimento dell'altoatesina.



Lisa Vittozzi si è fermata a 882 e non ha scartato alcun punto, per aver chiuso fuori dalle quaranta la sprint di Oslo e aver mancato la qualificazione alla pursuit. Anastasiya Kuzmina infine è arrivata a 870, scartando 5 punti, mentre Roeiseland ha toccato quota 855 dovendone togliere 11.



Le altre tre azzurre in classifica generale: Federica Sanfilippo 42ª a 148, Nicole Gontier 45 ª a 145, Alexia Runggaldier 73 ª a 41.



Per quanto riguarda le coppe di specialità, l'Italia ne ha portate a casa due: l'individuale con Lisa Vittozzi e l'inseguimento con Dorothea Wierer. Anastasiya Kuzmina ha vinto invece la coppa di sprint e Hanna Oeberg quella di mass start.

