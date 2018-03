A Oslo due podi per l'Italia

Staffetta donne terza, Hofer secondo nella pursuit

Due podi di Coppa del mondo per il biathlon azzurro. A Oslo Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno concluso al terzo posto la staffetta femminile (13° podio stagionale per l'Italia). Le azzurre hanno chiuso alle spalle di Francia e Germania, strappando il terzo posto alla Norvegia. Le ragazze del biathlon torneranno in gara domenica con la pursuit.



Tra gli uomini secondo posto di Lukas Hofer nella pursuit. Il ventinovenne altoatesino si è piazzato secondo, dietro al campione francese Martin Fourcade, davanti al norvegese e Johannes Boe. Per Hofer è il quarto podio individuale della carriera. Solo 22/o il bronzo olimpico Dominik Windisch.

