Wierer quarta a Nove Mesto

L'azzurra è sempre leader della classifica, Vittozzi terza

L'azzurra Dorothea Wierer chiude quarta la mass start di 12,5 km a Nove Mesto (Repubblica Ceca), che ha chiuso la prima parte della Coppa del mondo di biathlon.



Se da un lato c'è la piccola delusione di aver mancato il sesto podio in otto prove complessive, dall'altro la soddisfazione di conservare il pettorale giallo di leader della classifica generale.



"Il quarto posto potrebbe sembrare un po' deludente, pensando che fino a pochi metri dalla fine ero seconda ma sono ugualmente felice - ha commentato l'altoatesina -. Tre gare in tre giorni si sono fatte sentire, fino ad ora mi assegno un bel 9 in pagella, ogni tanto attraverso ancora degli alti e bassi con il tiro, ma sicuramente abbiamo vissuto tre tappe molto positive sia in termini di piazzamenti che di prestazioni".



Lisa Vittozzi resta terza a quota 283: anche per lei, apparsa non al meglio della condizione, è stata una gara di grande sofferenza, che ha chiuso al ventisettesimo posto appena dietro Federica Sanfilippo.

ContentItem-5bc9e982-8850-462c-9541-216a1970fd15

Wierer quarta a Nove Mesto

L'azzurra è sempre leader della classifica, Vittozzi terza

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Biathlon^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Biathlon:Category-9707791d-71a5-4aec-8ef8-53ffb205b595^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Biathlon:Category-9707791d-71a5-4aec-8ef8-53ffb205b595^

/dl/img/2018/12/23/105x79_1545588867410_Dorothea%20Wierer4.jpg