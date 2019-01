Vittozzi seconda nella sprint

Wierer resta in testa alla classifica generale

Ancora un podio per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di biathlon: l'azzurra ha infatti chiuso al secondo posto la prova di Ruhpolding, alle spalle di Anastasija Kuzmina e davanti alla svedese Hanna Oeberg.



Sesto posto per l'altra azzurra, Dorothea Wierer che resta al comando della classifica generale con 476 punti, tallonata proprio da Lisa Vittozzi a 450 (e leader della sprint). Tra le altre azzurre in gara Nicole Gontier ha riscattato gli errori nella staffetta di Oberhof chiudendo 41esima. Dietro di lei Federica Sanfilippo, fuori dalle 60 Alexia Runggaldier, mentre Irene Lardschneider ha esordito in Coppa del mondo con un ottimo zero al poligono, chiudendo a 2'52" da Kuzmina.

