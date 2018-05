Avanti Berrettini, Cecchinato e Giorgi

Ok Djokovic e Halep

In attesa di conoscere i destini di Fabio Fognini e Thomas Fabbiano, sono tre gli azzurri che tagliano il traguardo del terzo turno al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina. E' una 'prima volta', in campo maschile, per Matteo Berrettini e Marco Cecchinato. Il 22enne romano, numero 96 Atp, all'esordio nel main draw parigino, dopo aver sconfitto il qualificato tedesco Oscar Otte, ha concesso il bis vincente superando in quattro set il lettone Ernests Gulbis, numero 160 Atp: 6-2 3-6 6-4 6-3, in due ore e tre quarti di gioco, lo score con cui il giovane capitolino ha sconfitto il 29enne di Riga, ex numero 10 del mondo (nel giugno di 4 anni fa) e alla 12esima partecipazione al Roland Garros, dove ha raggiunto le semifinali nel 2014 e i quarti nel 2008, sempre fermato da Novak Djokovic. Dal canto suo il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, alla seconda presenza nel tabellone principale di Parigi (quinta complessiva nei Major), dopo aver piegato in rimonta il rumeno Marius Copil, ha superato in modo autoritario l'argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Nick Kyrgios: 6-1 7-6(1) 6-1 il punteggio, in un'ora e 58 minuti, in favore del siciliano, che a fine aprile a Budapest ha conquistato il suo primo titolo Atp. Cecchinato si giochera' un posto negli ottavi con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie.



Missione compiuta, tra le donne, anche per Camila Giorgi. La 26enne di Macerata, numero 57 Wta, in precedenza mai oltre il secondo turno nello Slam francese, dopo aver sconfitto all'esordio la qualificata statunitense Grace Min, si e' ripetuta ai danni della colombiana Mariana-Duque Marino, numero 112 Wta, anche lei passata attraverso le qualificazioni. Punteggio netto, 6-0 6-3, in un'ora e 29 minuti, con cui Giorgi, unica azzurra rimasta in corsa nel singolare, si e' sbarazzata della 28enne di Bogota', confermando l'esito dell'unico precedente disputato proprio a Parigi, al primo turno delle qualificazioni del 2012. La Giorgi, che nella stagione sulla terra vanta i quarti a Lugano e la semifinale a Praga, sfidera' per un posto negli ottavi la statunitense Madison Keys, numero 10 della classifica mondiale e del tabellone: la maceratese e' in vantaggio per 2 a 1 nel bilancio dei testa a testa con la campionessa degli ultimi US Open (miglior risultato al Roland Garros gli ottavi nel 2016), essendosi aggiudicata i confronti al primo turno di Sydney quest'anno e a Montreal nel 2016, dopo aver perso nel 2012 a Cincinnati, sempre sul cemento. Italiani a parte, la giornata non ha riservato particolari sorprese.



Nel tabellone maschile non tradiscono le attese Djokovic, A.Zverev, Dimitrov e Goffin, mentre tra le donne debutta con una vittoria la numero uno Halep e superano il secondo round Wozniacki, Svitolina e Kvitova.

Avanti Berrettini, Cecchinato e Giorgi

Ok Djokovic e Halep

