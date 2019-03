Bebe Vio, 21ª vittoria

L'azzurra batte la cinese Xiao Rongo

Ancora una vittoria in Coppa del Mondo per Bebe Vio, e la qualificazione a Tokyo 2020 si avvicina.



L'azzurra di scherma paralimpica ha battuto 15-5 la cinese Xiao Rongo nella finale del fioretto nella tappa italiana di Coppa del Mondo, a Pisa, ottenendo così il secondo successo su due gare della competizione nella stagione. Nel complesso, per la Vio è la vittoria numero 21 in Coppa del Mondo.



"Questa di Pisa per me è la gara più bella dell'anno, perché è l'unica dove c'è un tifo incredibile e soprattutto perché è in Italia":



Bebe Vio festeggia la seconda vittoria su due tappe di Coppa del Mondo, e guarda gia' alle Paralimpiadi: "Sono molto carica verso Tokyo: mancano 520 giorni e...non vedo l'ora", dice dopo la vittoria.

ContentItem-115250a6-e9a1-4897-b25d-b77e46ade014

Bebe Vio, 21ª vittoria

L'azzurra batte la cinese Xiao Rongo

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport Paralimpici^Tematica:Scherma^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Sport Paralimpici:Category-bc1d53ac-834f-4a6d-88fc-92f9f6c09925^Category:Scherma:Category-3185cf50-0d97-42a3-a3d5-7e2b81daa419^TAG:Sport Paralimpici:Category-bc1d53ac-834f-4a6d-88fc-92f9f6c09925^TAG:Scherma:Category-3185cf50-0d97-42a3-a3d5-7e2b81daa419^

http://www.rai.it/dl/img/2019/03/105x79sport_focus_image51e7b9daed1f1857c83faaac75311579.jpg