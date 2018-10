Bayern: Hoeness difende il tecnico Kovac

Il presidente del club bavarese: "Con lui fino alla fine, noi tranquilli"

Se il Real Madrid piange, e il Barcellona non ride, c'è un'altra big del calcio europeo che procede a fari spenti: è il Bayern Monaco, che non riesce più a vincere e, almeno in Bundesliga, negli ultimi tempi, riesce invece solo a perdere. L'allenatore croato Niko Kovac è sulla graticola, ma la società lo difende in modo autorevole. Il presidente del Bayern Monaco, l'ex gloria del calcio tedesco Uli Hoeness (campione del mondo 1974), a una domanda rivoltagli da un cronista di Kicker dopo il tracollo interno (0-3) contro il Borussia Moenchengladbach, ha detto: "Difenderò Kovac fino alla fine, siamo assolutamente tranquilli".

