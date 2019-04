Barzagli conferma: "A giugno smetto"

"Gli infortuni di questa stagione mi hanno aiutato a capire"

Barzagli chiuderà la sua carriera a giugno. Lo ha confermato ufficialmente oggi, a Ferrara, lo stesso difensore bianconero, che l'8 maggio compirà 38 anni.



Chiuderà con 8 scudetti (compreso quello che la Juventus deve ancora vincere aritmeticamente), unico con Chiellini a fare l'enplein di tutti i titoli della serie aperta con Antonio Conte e proseguita con Allegri. Campione del mondo con l'Italia nel 2006, in Nazionale ha collezionato 74 presenze.



"Gli infortuni di questa stagione mi hanno aiutato a capire - ha spiegato Barzagli - per il dopo sto cercando di capire cosa farò. Mi prenderò il tempo necessario per decidere".

