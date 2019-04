Barcellona campione di Spagna

Messi stende anche il Levante

Il Barcellona supera per 1-0 il Levante nella 35esima giornata della Liga e si laurea campione di Spagna con tre giornata di anticipo.

Decisivo il gol di Leo Messi al 62' su assist di Vidal. Per il Barcellona si tratta della Liga numero 26 della sua storia, l'ottavo negli ultimi undici anni. Un campionato totalmente dominato dai blaugrana.



Ad impressionare è la facilità con cui i catalani vanno a segno.

A testimoniarlo sono alcune larghe vittorie come l'8-2 inferto all'Huesca, il 4-2 al Siviglia, il 5-0 nel derby di Barcellona, il 5-0 in trasferta sul campo del Levante e, soprattutto, il 5-1 interno nel Clasico contro il Real Madrid pluricampione d'Europa e del mondo in occasione della decima giornata di campionato. Per quanto riguarda Messi, la Pulce è stato ancora una volta il trascinatore dei suoi con 34 gol e formando con Suarez (21 gol) inarrestabile.



Chiuso il discorso campionato, ora il Barça può concentrarsi sulla semifinale di Champions League contro il Liverpool per puntare ad uno storico terzo Triplete dopo quelli del 2009 e del 2015.

ContentItem-46261e6a-5d87-408e-b2ec-7a6b3738d0e1

Barcellona campione di Spagna

Messi stende anche il Levante

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Liga^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Liga:Category-61a627fb-90ac-4135-b0cb-fac3abaa35ce^TAG:Liga:Category-61a627fb-90ac-4135-b0cb-fac3abaa35ce^

/dl/img/2019/04/27/105x79_1556397859298_GettyImages-1139681247%201.jpg