Umtiti rinnova col Barcellona fino al 2023

Per il difensore francese clausola rescissoria di 500 milioni di euro

Il tira e molla è finito: Samuel Umtiti resterà col Barcellona fino al 2023 e con una clausola rescissoria di ben 500 milioni di euro (nel precedente contratto era di 60 milioni).



Il forte difensore francese, fresco goleador nell'amichevole dei Bleus contro l'Italia a Nizza, ha firmato oggi il prolungamento del contratto e, in conferenza stampa, si è detto "molto felice e orgoglioso di aver rinnovato con il Barcellona. E' un sogno che continua. La mia priorità era rimanere qui, questa è la mia casa e il mio sogno. Il Barça per me è la miglior squadra del mondo, non mi vedevo giocare altrove".

