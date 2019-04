Barcellona, Nadal e Thiem ai quarti

Eliminato Dimitrov dal cileno Jarry

Rafa Nadal e Dominic Thiem strappano il passi per i quarti del torneo di Barcellona.



Il n.2 del mondo ha regolato con un doppio 6-3 il connazionale David Ferrer, mentre l'austriaco, n.5 del ranking mondiale, ha superato per 7-5 6-1 lo spagnolo Jaume Munar.

Esce di scena invece il bulgaro Grigor Dimitrov, ex n.3 del mondo a fine 2017 e oggi è 43mo, sconfitto dal cileno Nicolas Jarry 2-6 6-4 7-6.

