Stadio Udine verso l'esaurito

Barellà: attenti alla Finlandia, è una squadra fisica e compatta

Si annuncia il tutto esaurito a Udine per il debutto dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2020, sabato contro la Finlandia (diretta su Rai1 alle 20,45).



Dopo le curve è al completo anche il settore distinti dello stadio 'Friuli', al momento sono rimati disponibili pochi biglietti di tribuna. Segnale di grande attesa per gli azzurri di Mancini che stanno continuando la preparazione a Coverciano.



"Vogliamo partire bene anche bisognerà fare attenzione alla Finlandia - ha detto Nicolò Barella in predicato di essere uno dei titolari a centrocampo insieme a Jorginho e Verratti - Loro sono una squadra compatta e ha grande fisicità, inoltre sono bravi sulle palle inattive".

ContentItem-55fa4be9-29e4-40c9-83f5-6d2bfd7d5bcd

Stadio Udine verso l'esaurito

Barellà: attenti alla Finlandia, è una squadra fisica e compatta

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Rai Sport^Tematica:Euro 2020^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Euro 2020:Category-abc23368-2386-42b6-a7bb-8565ec70f856^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Euro 2020:Category-abc23368-2386-42b6-a7bb-8565ec70f856^