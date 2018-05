Atp Madrid, avanti Djokovic e Raonic

In campo femminile successi per Sharapova e Wozniacki

Novak Djokovic si è qualificato per il secondo turno del torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale e che precede gli Internazionali BNL d'Italia, battendo 7-5 6-4 il giapponese Kei Nishikori, recente finalista a Montecarlo. Prossimo avversario del serbo, ex n.1 del mondo e attualmente n.12 della classifica Atp, il vincente del match fra il britannico Kyle Edmund e il russo Daniil Medvedev. Esordio positivo anche per il canadese Milos Raonic che si è sbarazzato per 6-3 6-2 dell'argentino Nicolas Kicker.



Al prossimo turno Raonic se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov In campo femminile avanzano al terzo turno tra le altre la russa Maria Sharapova (7-5 6-1 alla romena Irina-Camelia Begu) e la danese Caroline Wozniacki (6-2 4-6 6-4 all'australiana Ashleigh Barty, che al primo turno aveva eliminato Sara Errani).

ContentItem-62377dfb-667f-4442-9472-7fc64eb5835f

Atp Madrid, avanti Djokovic e Raonic

In campo femminile successi per Sharapova e Wozniacki

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Tennis^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^

http://www.rai.it/dl/img/2018/05/105x79sport_focus_imagecb1bccc008e20473036edd20400643e4.jpg