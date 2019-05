Atp Madrid: Federer fuori ai quarti

Thiem vince in rimonta, lo svizzero spreca due match ball

Roger Federer lascia anzitempo il torneo di Madrid, che ha segnato il suo ritorno sulla terra rossa dopo 3 anni, sconfitto nei quarti di finale dall'austriaco Dominic Thiem.



Il fuoriclasse di Basilea è stato battuto in tre set per 3-6 7-6 6-4, dopo aver sprecato due match ball nel secondo set, perso poi al tie break.

Thiem incontrerà in semifinale il n.1 del mondo, Novak Djokovic.

ContentItem-192661f2-6d2f-4055-93bc-ff5b2e9d3a73

Atp Madrid: Federer fuori ai quarti

Thiem vince in rimonta, lo svizzero spreca due match ball

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Tennis^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

/dl/img/2019/05/10/105x79_1557518744823_GettyImages-1062812652%201.jpg