Trionfa Zverev, Djokovic ko in due set

Atp Finals | Il serbo battuto 6-4 6-3

E' Alexander Zverev il nuovo campione delle Atp World Tour Finals 2018 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari) a Londra.



In finale, il 21enne di Amburgo, numero 5 Atp, ha sconfitto il numero 1 del Mondo, il serbo Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 21 minuti di gioco.

