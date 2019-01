Atalanta super, Juve ko

L'Atalanta è in semifinale di Coppa Italia. Nei quarti Juventus battuta 3-0. Prossimo avversario dei bergamaschi in semifinale sarà la Fiorentina (con partite di andate e ritorno). Hanno deciso i gol di Castagne (37' pt) e Zapata (39' pt e 41' st).



Festeggia Bergamo, l'Atalanta torna ad esultare contro la Juventus. Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia i bergamaschi guidati da Gasperini battono i bianconeri per 3-0 e conquistano l'accesso alla semifinale della Coppa Italia.



S'interrompe il filotto negativo della Dea che dopo 17 anni torna a sconfiggere la Vecchia Signora, prendendosi soprattutto una vera e propria rivincita sui bianconeri dopo le eliminazioni subite nelle ultime due edizioni. Una serata storta, invece, per la Juventus che al 27' perde Chiellini per un problema fisico.



Al suo posto entra un disattento Cancelo, assoluto colpevole nell'1-0 dei bergamaschi a firma di Castagne (VIDEO). Due minuti più tardi arriva il raddoppio con il solito Zapata (VIDEO), poi l'allontanamento di Allegri per proteste eccessive contro il quarto uomo a causa di un sospetto fallo dei bergamaschi a inizio azione.



Nel secondo tempo i bianconeri provano a riaprire l'incontro ma sbattono più volte sul muro difensivo costruito dalla formazione di casa. Ronaldo non incide, Dybala delude e le sostituzioni non forniscono la giusta scossa a una squadra colpita nei primi 45 e affossata dal tris dei bergamaschi all'86' con il secondo gol di Zapata (VIDEO): giunto alla diciassettesima rete nelle ultime dieci gare, per altro a segno ininterrottamente dal 3 di dicembre.



L'Atalanta esulta e si gode una serata trionfale mentre la Juventus vede sfumare uno dei tanti obiettivi stagionali, nella prima sconfitta stagionale in campo nazionale.



Le ultime due squadre in grado di battere la Juventus 3-0 prima dell'Atalanta stasera erano state il Real Madrid (aprile 2018 a Torino) e il Barcellona (settembre 2017 in Spagna).

L’Atalanta non batteva la Juventus dal novembre 2004 (26 partite), anche in quel caso in Coppa Italia.

La Juventus non subiva gol in Coppa Italia da aprile 2017 (contro il Napoli), sette gare senza incassare reti.

La Juventus ha subito almeno due gol in 4 delle ultime 5 trasferte a Bergamo contro l'Atalanta (considerando tutte le competizioni).

Da inizio dicembre, Duván Zapata ha preso parte attiva a 18 reti (17 gol, un assist) in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei.

Era da marzo 2018 (contro Lazio e Tottenham) che la Juventus non concludeva due primi tempi consecutivi senza tiri nello specchio.

Era da agosto 2017 contro il Genoa che la Juventus non subiva due reti in un primo tempo (considerando tutte le competizioni).

Duván Zapata è andato in gol in 10 nove partite di fila con l’Atalanta in tutte le competizioni: 17 reti nel periodo, con soltanto 24 tiri nello specchio.

Zapata ha segnato 6 gol nelle ultime 4 gare casalinghe contro la Juventus.

La Juventus dopo 10 minuti della ripresa ha già effettuato più tiri (3) rispetto a quelli tentati in tutta la prima frazione (2).



