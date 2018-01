Atalanta-Juve a Valeri

L'altra semifinale di Coppa Italia Milan-Lazio diretta da Guida

Sara' Paolo Valeri della sezione di Roma a dirigere domani sera Atalanta-Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia.



Con lui gli assistenti Dobosz e Peretti, il quarto uomo Giacomelli e gli adetti al Var Fabbri e Vuoto. Valeri in questa stagione ha diretto due volte i bianconeri (Milan-Juve 0-2 e Juve-Inter 0-0) mentre sabato scorso ha incrociato la Dea nella trasferta vittoriosa (3-0) di Reggio Emilia contro il Sassuolo.



Per l'andata dell'altra semifinale, Milan-Lazio in programma mercoledi' alle 20.45 a San Siro, e' stato invece designato Marco Guida di Torre Annunziata, che sara' coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Carbone con Maresca come quarto uomo. Al Var Mazzoleni e Di Fiore. G



uida ha arbitrato in questa stagione i rossoneri in 4 occasioni: le vittorie su Udinese, Bologna (in casa) e Cagliari (in trasferta) per 2-1 e il derby di Coppa Italia dove la squadra di Gattuso ha superato l'Inter ai supplementari. Quello di mercoledi' sara' invece il suo esordio stagionale invece con la Lazio.

