Appia Run da record, vince Aziz Iaktri

Primato di partecipanti, al via delle gare di 13 e 4 km in 7647

Record di partecipanti e vittoria di Aziz Iaktri alla Roma Appia Run, gara podistica organizzata dall'Acsi con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Parco Regionale dell'Appia Antica e Parco Archeologico dell'Appia Antica. Sono stati 7.647 al via delle due prove di 13 e 4 km nella 20/a edizione della corsa. A tagliare per primo il traguardo Aziz Iaktri che in 38:16 ha preceduto Hicham Boufars (38:36) e Hajji Mohamed (38:53). Tra le donne vittoria dell'etiope Gedamnesh Mekuanent Yayeh, che ha chiuso in 45:45, davanti a Paola Salvatori e Aurora Ermini.



All'interno della manifestazione si è disputata la seconda edizione della Roma Derby Run: in vista del derby calcistico della Capitale in programma stasera, successo del podista biancoceleste Ismaele Trono. Corsa e solidarietà con Giorgio Calcaterra: il campione del mondo della 100 km ha corso sull'Appia Antica a favore del progetto 'Un pozzo per Andrea'. Sono stati raccolti 10mila euro che serviranno alla costruzione di pozzi in Etiopia.

