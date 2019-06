Andy Murray torna in campo in doppio

L'ex n.1 del mondo al Queen's dopo l'intervento all'anca

Andy Murray tornerà a giocare tra due settimane una partita di tennis.



Il tre volte vincitore di Slam, operato all'anca a gennaio, è infatti iscritto al torneo di doppio del Queen's, il consueto torneo preparatorio di Wimbledon, che prenderà il via il 17 giugno.



Lo scozzese sarà in coppia con lo spagnolo Feliciano Lopez. Per l'ex numero uno del mondo si tratta del ritorno dopo l'intervento chirurgico all'anca a inizio anno, un problema che si è trascinato per tempo e che, insieme ad altri problemi fisici, lo aveva portato sull'orlo del ritiro.



"Sono contento di poter tornare in campo per la prima volta dall'intervento - ha detto il 32enne scozzese - Non sono ancora pronto per tornare a giocare in singolare, è da qualche mese che mi alleno senza dolore. e faccio ottimi progressi".

