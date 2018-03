Andrè Silva stende il Genoa 94'

Il Milan passa al Ferraris 0-1 grazie al primo gol in campionato del portoghese

All'improvviso Andre' Silva. Il portoghese, oggetto misterioso e fin qui ancora a secco in campionato, regala tre punti di platino al Milan, che sbanca il Marassi rossoblu' con una zuccata al 94' che rilancia di netto le ambizioni di Gattuso in ottica Champions League.



Quarta vittoria di fila per il Milan, al momento a sei punti dal quarto posto, in attesa dell'Inter. Beffa atroce per il Genoa, che aveva subito ma senza mai dare l'impressione di andare in affanno, contando anche su un Perin sempre sicuro: e invece, all'ultimo assalto, pennellata di Suso e stacco perfetto di Silva, con il Genoa al tappeto.



Borini per Calabria e Kalinic per Cutrone: rispetto all'11 tipo degli ultimi tempi, queste le novita', peraltro attese, concesse da Gattuso per un Milan che non va distante dal bersaglio grosso con Bonaventura (8'), mentre Perin e' strepitoso sulla girata mancina di Kalinic (10'). Nel Genoa, reduce dal ko di Bologna ma in serie positiva a Marassi, Ballardini conferma Pandev e Galabinov in avanti, preferendo Lazovic a Rosi e Biraschi a Rossettini sul settore destro di difesa e centrocampo.



Come detto, scatta meglio il Milan, deciso a riscattare la sconfitta con l'Arsenal che ha posto fine a una lunga striscia positiva: personalita' e reattivita', i rossoneri tengono il campo mentre il Genoa non trova distanze e spazi, costretto spesso ad alzare palla per Galabinov, chiuso nella morsa Bonucci-Romagnoli. Al 25' il bulgaro va a un centimetro dalla zampata vincente: slalom speciale di Laxalt e cross in mezzo tra Donnarumma e Romagnoli, Galabinov non ci arriva e il Milan si salva.



Primi guizzi di Calhanoglu, Perin risponde presente alla doppia conclusione del turco, che al 45' - dopo una rete giustamente annullata a Bonaventura per fuorigioco - raccoglie una corta respinta di Biraschi sfiorando il bersaglio. Un colpo di testa di Spolli e un destro di Laxalt i residui sussulti genoani prima dell'intervallo.



Non cambia il copione del match al rientro: il Milan comanda, il Genoa si difende e prova a ripartire. Andando a segno con Rigoni (rete annullata per fuorigioco) e sfiorando in maniera incredibile il vantaggio 'buono' con Zukanovic, che spreca di testa tutto solo davanti a Donnarumma sugli sviluppi di un angolo. Cutrone per Kalinic all'ora di gioco (poco dopo Andre' Silva per Calhanoglu, mossa decisiva): finisce alto il mancino di Bonaventura, poi Perin controlla su Calhanoglu, Rodriguez.



Offensiva di Suso, in crescita, e brividi al Ferraris, cosi' Ballardini mette dentro forze fresche: Omeonga e l'ex Lapadula per Rigoni e Galabinov. Succede poco da una parte e dall'altra. Fino al 94'. Quando Suso mette in mezzo un cross dei suoi, Andre' Silva di testa indirizza all'angolino non lasciando scampo a Perin. Continua imperiosa la rimonta rossonera, per il Genoa arriva la seconda sconfitta consecutiva.



I facts post match:

Era da aprile 2014 che il Milan non vinceva quattro gare di fila in Serie A.

Era da marzo 2013 che il Milan non manteneva la porta inviolata per quattro gare di fila in campionato.

Era da febbraio 2016 che i rossoneri non rimanevano imbattuti per nove partite di fila in campionato, nel periodo attuale 7V, 2N.

Primo gol di André Silva in Serie A con il suo ottavo tiro nello specchio, l'ultima rete in campionato dell'attaccante classe 1995 risaliva al 14 maggio scorso con il Porto.

Il Milan ha subito solamente tre reti nel 2018 in Serie A, nei 5 maggiori campionati europei solo la Juventus ha fatto meglio (zero subiti).

Dall’arrivo di Ballardini sulla panchina del Genoa (6 novembre), i rossoblu hanno concesso solo nove reti in campionato: nel parziale ha fatto meglio solo la Juventus (quattro).

Il Genoa non ha centrato lo specchio della porta in otto primi tempi, solo Verona (10 volte) e SPAL (nove) hanno fatto peggio in questo campionato.

