Ancora duello Mercedes-Ferrari

Si scaldano i motori per la nuova stagione. La Red Bull vuole dire la sua

Ormai ci siamo. I motori stanno per accendersi e la stagione 2018 della Formula Uno sta per partire.



I test pre-campionato hanno chiarito poco, ma acceso le speranze dei tifosi dei piloti impegnati. La Ferrari con la sua SF71-H si e' mostrata veloce ed affidabile.



La Mercedes, come spesso accade, si e' un po' nascosta. Niente ricerca della prestazione cronometrica, ma tanto lavoro per capire se la nuova W09 potra' dettare il ritmo in gara come ha fatto soprattutto nella seconda parte della stagione passata, la monoposto che l'ha preceduta.



Sulle doti di velocita' delle frecce d'argento ci si puo' scommettere e anche per questa nuova annata saranno loro le vetture da battere per la pole position. Le rosse di Maranello hanno dimostrato di essere veloci, le piu' veloci con le nuove Pirelli Pink, le Hyper-Soft che debutteranno in questa stagione.



Del lotto dovrebbe essere anche la Red Bull. La RB14 sembra nata bene ed e' da constatare in Australia se e' gia' al livello delle altre due monoposto in lizza o se ha qualcosa di inaspettato da tirare fuori dal cilindro.



Con le nuove regole, con la riduzione a soli tre motori da utilizzare per l'intera stagione per evitare penalizzazioni in griglia, bisognera' vedere se i top team sono riusciti a trovare il giusto equilibrio tra velocita', affidabilita' e durata. Queste doti saranno importanti per chi vuole puntare alla vittoria del titolo iridato.



Lewis Hamilton sulla scia di un 2017 in crescendo, in cui ha battuto tutti i record per quanto riguarda le pole position e si e' avvicinato a quello di Grand Prix vinti, partira' con i favori del pronostico, anche perche' in squadra non sembra avere un grande avversario in Valtteri Bottas e quindi dovra' guardarsi dall'attacco del solito Sebastian Vettel.



Il tedesco della Ferrari deve mantenere la calma e lavorare duro. Se la sua monoposto gli consentira' un avvio di stagione sui livelli del 2017, dovra' fare in modo di non dissipare quanto accumulato e, soprattutto, sperare che a Maranello il lavoro di evoluzuione sia continuo e senza soste, per evitare gli scenari dell'estate scorsa, in cui fu buttato alle ortiche il possibile, nonche' probabile, ritorno al successo nel campionato del mondo.

