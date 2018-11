Anche l'ultima ad Hamilton

L'inglese vince davanti a Vettel e Verstappen, giro d'onore per Alonso

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.



Il britannico, con già in tasca il titolo di campione del mondo, scattato dalla pole, ha preceduto sul podio la Ferrari di Sebastian Vettel. Terzo Max Verstappen su Red Bull. Kimi Raikkonen, all'ultima gara con la Ferrari, si è ritirato nel corso del settimo giro.



Per Hamilton si tratta dell'11/a vittoria stagionale, la quarta in carriera ad Abu Dhabi. Ai piedi del podio di Yas Marina la Red Bull di Daniel Ricciardo, dalla prossima stagione alla Renault, poi la Mercedes di Valtteri Bottas.



Sesto Carlos Sainz (Renault), completano il podio Charles Leclerc (Sauber), prossimo ferrarista, Sergio Perez (Force India) e le Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnuessen. Undicesimo Fernando Alonso, all'ultima apparizione in Formula 1, su McLaren. Tra i ritiri quello di Nico Hulkenberg, protagonista di un brutto incidente con la Renault in avvio di gara, fortunatamente senza conseguenze per il pilota.



Hamilton e Vettel omaggiano Fernando Alonso alla sua ultima gara in Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes e il tedesco della Ferrari hanno accompagnato Alonso sul rettilineo del traguardo per eseguire i classici burnout di fronte al pubblico di Yas Marina.

