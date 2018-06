Anche Nadal ai quarti di Parigi

Lo spagnolo senza problemi contro Marterer. Avanti anche Schwartzman

Rafa Nadal e Diego Schwartzman si qualificano per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam.



Lo spagnolo, numero 1 del Mondo e del tabellone, ha battuto negli ottavi il tedesco Maximilian Marterer in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6 (4).



Nel prossimo turno Nadal affronterà l'argentino Schwartzman che battuto in rimonta in cinque set il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del Mondo, per 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7/0), 6-2.

ContentItem-41d7255f-45f8-4fcc-9ea9-e2c52207b7bd

Anche Nadal ai quarti di Parigi

Lo spagnolo senza problemi contro Marterer. Avanti anche Schwartzman

Page-eaaa6367-1871-4d0f-8cd8-fbbb91312d45

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Roland Garros^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Roland Garros:Category-b13f19fa-2c11-45d4-8c40-60d1f6acf431^TAG:Roland Garros:Category-b13f19fa-2c11-45d4-8c40-60d1f6acf431^

/dl/img/2018/06/04/105x79_1528120583395_GettyImages-921905782.jpg