"Scudetto? Non manca molto"

Ancelotti: "Contro il Milan un concentrato di emozioni"

"Lo scudetto? Ci sono sogni e utopie. Rincorrere le utopie è azzardato ma si può rincorrere un sogno se nasce da quello che questa squadra ha fatto l'anno scorso arrivando a un passo, non manca molto e quel poco che manca spero di riuscire a darlo io".

Lo ha detto Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. "Vincere è sempre bello ed emozionante, spero di poter dire com'è vincere qui a Napoli a fine stagione - ha aggiunto Ancelotti - L'anno scorso mancavano tre punti allo scudetto e questi tre punti li dobbiamo cercare partita dopo partita con concentrazione e attenzione, il gruppo è molto applicato, stiamo cercando di cambiare qualcosa e speriamo di avere frutti molto presto".



"Domani contro il Milan ci sarà un concentrato di emozioni, ma soprattutto è importante vincere la partita, presentare bene il Napoli nel nostro stadio, migliorare quello che abbiamo fatto domenica scorsa a Roma". "Da ogni partita - ha spiegato - arrivano indicazioni su quello che possiamo realizzare in questa stagione. La vittoria sulla Lazio ha accelerato i tempi della nostra autostima che è molto importante nel nostro mondo: se vinci contro grandi squadre come abbiamo fatto con la Lazio e vogliamo fare contro il Milan il processo è più rapido. Sarà un campionato difficile, con più competitività verso l'alto visto che Inter e Milan si sono rinforzate, forse la quota scudetto si è abbassata rispetto allo scorso anno".

ContentItem-5bd47fa0-5b8b-437f-993c-bc55785b2a11

"Scudetto? Non manca molto"

Ancelotti: "Contro il Milan un concentrato di emozioni"

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Napoli^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Napoli:Category-bfcb4ec4-1f3e-489a-94e7-d3bd31084c50^TAG:Napoli:Category-bfcb4ec4-1f3e-489a-94e7-d3bd31084c50^

/dl/img/2018/08/24/105x79_1535126564779_GettyImages-1020601392%201.jpg