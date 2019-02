Ancelotti: "E' ancora tutto in ballo"

"La Squadra ha reagito. Finale di E. League a Baku? Non lo sapevo"

Secondo Carlo Ancelotti per il Napoli "è ancora tutto in ballo, tranne la Coppa Italia e l'ho detto anche ai giocatori. Ci dispiace essere usciti ma abbiamo reagito subito. La squadra - ha evidenziato nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo in Trentino, insieme con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis - sta bene, faremo bene in questi 120 giorni. Dov'è la finale di Europa League? A Baku, sapete che non lo sapevo", ha concluso con una battuta.

ContentItem-40875619-682e-4604-baca-c07f63dc75ac

Ancelotti: "E' ancora tutto in ballo"

"La Squadra ha reagito. Finale di E. League a Baku? Non lo sapevo"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Napoli^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Napoli:Category-bfcb4ec4-1f3e-489a-94e7-d3bd31084c50^TAG:Napoli:Category-bfcb4ec4-1f3e-489a-94e7-d3bd31084c50^

/dl/img/2019/02/04/105x79_1549286378415_GettyImages-1093398232%201.jpg