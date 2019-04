Ad Assen è ancora Bautista

Per lo spagnolo 11° trionfo, sul podio Van der Mark e Rea

Una corsa frenetica ricca di sorpassi. Lo spagnolo Alvaro Bautista ottiene l'11° trionfo davanti a Van der Mark, per la prima volta sul podio in questa stagione, e a Rea.



Il circuito di Assen è stato lo scenario di numerosi duelli in pista e ha sempre regalato straordinarie emozioni agli spettatori. Gara 2 non è stata da meno.



Dopo un inizio incredibile Jonathan Rea (Kawasaki), scattato dall'ottava casella, è riuscito ad andare al comando della corsa dopo sole cinque curve, ma lo spagnolo è stato il primo a tagliare il traguardo vincendo 11 gare su 11 in questa stagione.



Lo spettacolo è iniziato non appena si sono spente le luci dei semafori con Rea andato subito all'attacco riuscendo a prendere il comando della corsa mentre Bautista è rimasto in seconda posizione davanti all'eroe di locale Michael van der Mark (Yamaha). Leon Haslam (Kawasaki) è rientrato nel gruppo di testa mentre Alex Lowes (Yamaha) e Chaz Davies (Ducati) chiudevano le prime sei posizioni.



Mentre Rea stava facendo uno sforzo enorme per difendere il suo vantaggio da Bautista, ha sollevato l'anteriore alla curva 5 per non far passare lo spagnolo. Nel frattempo Davies è riuscito a guadagnare terreno superando van der Mark e piazzandosi al terzo posto. Al sesto giro Bautista, che non ha mai fatto scappare Rea, è riuscito ad infilarsi sul leader della gara alla curva 8 mentre il nord-irlandese si è visto superare anche da Davies alla curva successiva.



Il quattro volte campione del mondo si è poi ripreso la seconda piazza. Nel frattempo Lowes stava duellando con Haslam e dietro di loro c'era Markus Reiterberger (Bmw) col settimo tempo. A metà gara, van der Mark ha registrato il giro più veloce ottenendo riferimenti più bassi rispetto a quelli di Bautista. L'olandese è così ricucito il gap che lo separava dal nord-irlandese a soli tre giri dalla bandiera a scacchi. Alla curva 13, un sorpasso all'esterno di van der Mark gli permette di piazzarsi al secondo posto.



All'ultimo giro, Bautista aveva abbastanza vantaggio per assicurarsi la vittoria e, nonostante Rea abbia fatto un tentativo di sorpasso alla curva 10, è stato van der Mark ad avvicinarsi al pilota Kawasaki e tra i due c'è stato un contatto. Bautista si è preso la vittoria mentre Rea e van der Mark hanno lottato fino alla fine per il secondo posto. Quarta piazza per Lowes davanti a Davies, sesto Reiterberger seguito dal compagno di squadra Tom Sykes.



Ottavo al traguardo Haslam a venti secondi dal vincitore. Con la nona piazza, Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing) è il miglior pilota indipendente al termine di Gara 2 mentre Jordi Torres (Team Pedercini Racing) completa la top 10. Sandro Cortese (Yamaha) precede Leon Camier (Honda) in 12° posizione seguito da Eugene Laverty (Team Goeleven).



Weekend davvero complicato per i tre italiani in pista: Marco Melandri è 14° e Michael Ruben Rinaldi (BARNI Racing Team) chiude la zona punti mente Alessandro Delbianco (Althea Mie Racing Team) è 16°.



La vittoria di Bautista stabilisce un nuovo record nel WorldSBK, nessun pilota fino ad ora aveva mai vinto le prime 11 gare della classe regina. Cosi', lo spagnolo regalo la vittoria numero 352 alla Ducati nel WorldSBK ed è anche la 27esima al TT di Assen. Il pilota di Toledo è anche il 48° spagnolo a vincere una gara nel WorldSBK. Con le sue 11 vittorie consecutive, eguaglia il record di Rea, striscia di primi posti consecutivi ottenuti nel corso della scorsa stagione. Bautista ha anche raggiunto il numero di vittorie ottenute da Ruben Xaus, Regis Laconi and Stephane Mertens nelle rispettive carriera nel WorldSBK.



| ORDINE di ARRIVO

ContentItem-83b00903-5f1b-45b2-b7ba-686f0e14fca0

Ad Assen è ancora Bautista

Per lo spagnolo 11° trionfo, sul podio Van der Mark e Rea

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Motori^Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:SBK^Tematica:Moto^Tematica:Moto^Category:Motori:Category-564fd5ca-4f7d-44c5-afe5-cef951edeeb2^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:SBK:Category-2b8b989c-592d-4f3a-8fab-cf774a55fec2^Category:Moto:Category-aa9fd89c-e6e7-4a4a-8d1f-3985b216711d^Category:Moto:Category-146eac0d-5e3b-45b1-8072-62bee7b4dea0^TAG:SBK:Category-2b8b989c-592d-4f3a-8fab-cf774a55fec2^TAG:Moto:Category-146eac0d-5e3b-45b1-8072-62bee7b4dea0^

/dl/img/2019/04/14/105x79_1555253191089_bautista.jpg