A Zenhaeusern lo slalom speciale di Kranjska Gora

Strepitosa 2ª manche dello svizzero che precede Kristoffersen e Hirscher

Ramon Zenhaeusern vince lo slalom speciale di Kranjska Gora, Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.



Lo svizzero è autore di una seconda manche straordinaria e rifila 1"15 al norvegese Henrik Kristoffersen, in testa al termine della prima manche, e 1"17 all'austriaco Marcel Hirscher, che comunque sale sul podio.



Manfred Moelgg non riesce a ripetere la grande prima manche, che lo aveva visto piazzarsi secondo, e termina al sesto posto, che comunque rimane il miglior piazzamento della stagione.



Bella prova di Stefano Gross che guadagna tre posizioni e chiude ottavo, staccato di poco piu' di due secondi dalla vetta. Grande rammarico per Giuliano Razzoli che stava disputando una grande manche ma nella seconda parte del tracciato ha inforcato, gettando alle ortiche la possibilita' di un grande risultato.



La prossima tappa anche per la Coppa del mondo maschile sarà in Andorra, a Soldeu, dove è in programma il gran finale di stagione con cinque gare in cinque giorni. Si comincerà mercoledì con le discese e l'Italia che schiera le punte Dominik Paris e Sofia Goggia.

