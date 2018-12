A Yule a lo slalom di Campiglio

Daniel Yule ha vinto a sorpresa lo slalom speciale di Madonna di Campiglio.



Lo svizzero al primo successo in carriera in Coppa del Mondo, ha approfittato degli errori di Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo al termine della prima manche sulla 3-Tre.



Yule ha preceduto i due austriaci Marco Schwarz e Michael Matt, staccati di 34 e 50 centesimi. Quarto posto per il britannico Dave Ryding a 65. Ottimo quinto posto per Giuliano Razzoli. Il campione olimpico, partito con il pettorale numero 69 ha concluso al quinto posto a 1"08, precedendo di un centesimo l'altro azzurro Manfred Moelgg.



Peccato per Alex Vinatzer. Il giovane azzurro, ottavo dopo la prima manche, ha inforcato nella seconda, insidiosa, frazione.

A Yule a lo slalom di Campiglio

Hirscher e Kristoffersen inforcano, quinto un grande Razzoli

