A Valverde la 2ª tappa

Lo spagnolo si è imposto in volata sulla nuova maglia rossa Kwiatkowski

Alejandro Valverde ha vinto la seconda tappa della Vuelta di Spagna, la Marbella-Caminito del Ray di 163,9 chilometri.



Lo spagnolo della Movistar si è imposto in volata sul polacco Michal Kwiatkowski, che comunque indossa la maglia rossa di leader della classifica generale sfilandola a Rohan Dennis, trionfatore del cronoprologo di Malaga.



Sul podio di giornata anche il il belga Laurens De Plus (Quick-Step Floors). Domani è in programma la terza tappa, la Mijas-Alhaurin de la Torre di 182,5 chilometri.

