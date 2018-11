A Lake Louise vince Schmidhofer

Era stata la più veloce già in prova, in gara l'ha confermato: la prima delle due discese consecutive di Lake Louise va a Nicole Schmidhofer, che a 29 anni conquista il suo primo trionfo in carriera in Coppa del mondo. Aggressiva sin dall'inizio, l'austriaca ha preso sempre più velocità e grazie a linee strettissime ha fatto registrare il miglior tempo (1'48"13). Michelle Gisin, partita col pettorale numero 1 e fino a quel momento al comando, si è vista così sfilare il sogno del suo primo successo in discesa, ma la 24enne svizzera conferma di trovarsi a suo agio sulla pista canadese salendo di nuovo sul podio dopo il terzo posto nella scorsa stagione. Al terzo posto la giovane tedesca Kira Weidle, che sfata anche lei un tabù arrivando per la prima volta tra le prime tre in Coppa del mondo a 22 anni. Come per Schmidhofer, i segnali si erano visti nelle prove, dove aveva ottenuto un primo e un terzo posto in tre giorni.



Il grande rammarico azzurro è legato a Nadia Fanchini, in testa fino al terzo intermedio con un tempo che avrebbe potuto regalarle il podio. Le parole della vigilia avevano fatto intendere che la bresciana avrebbe voluto dedicare un successo, o comunque un grande risultato alla sorella Elena, operata mercoledì dopo l'infortunio subito in allenamento a Copper Mountain. Stava sciando in modo pulito e aggressivo, poi è finita larga in una curva dopo metà gara e la sua prova è finita. Così la migliore delle italiane si è rivelata la giovane Nicol Delago, come nell'ultima prova: 1'50"24 il suo tempo dopo una buona partenza e qualche errorino nella parte centrale.



Federica Brignone è arrivata al traguardo a 2"66 dalla Schmidhofer e quello che contava era prendere confidenza con una specialità che non è la sua. Nella parte più tecnica del tracciato non ha sbagliato nulla, l'obiettivo è migliorare piano piano. Nel frattempo Mikaela Shiffrin guadagna terreno nella classifica generale di Coppa del mondo e al momento, con la gara ancora in corso, conquisterà altri 29 punti grazie all'ottavo posto, salendo a quota 339. Da segnalare la sesta posizione di Ilka Stuhec, tra le migliori discesiste al via con Sofia Goggia e Lindsey Vonn fuori per infortunio: al rientro dopo aver saltato tutta la scorsa stagione, di sicuro un buon risultato. Intanto si aspettano le altre azzurre Anna Hofer, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Sabato 1 dicembre si replica: stesso orario (20.30 italiane, diretta tv su Eurosport 1 e Raisport), stessa pista, altra discesa. Domenica 2, invece, il mini-ciclo di Lake Louise si chiuderà con il superG delle ore 19.

