"A Frosinone si vince con la testa"

Allegri: "Troppo entusiasmo abbassa l'attenzione, gioca Dybala"

"Troppa energia positiva e troppoentusiasmo abbassano l'attenzione. Mercoledì abbiamo fatto unabella partita, ma è normale per la Juventus. Domani ci sono inpalio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da partela gara mercoledì e prepararsi a domani". Massimiliano Allegrinon si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere ipiedi per terra. "Domani è una partita che si gioca anche con latesta - aggiunge - Sceglierò la formazione in base a chi vedocon grande attenzione, altrimenti stanno fuori".



"Siamo in un momento importante delcampionato, domani dovranno essere tre punti, non si scappa",prosegue Allegri. "Abbiamo messo da parte la partita più difficile, alla primadi Champions è importante iniziare con una vittoria - osserva -.Il Frosinone a Roma, con la Lazio, ha giocato una buona partita,con la Samp ha fato un buon primo tempo creando occasioni, edomani cercherà l'impresa della vita. Noi non dobbiamo abbassarela tensione. Leggendo, ascoltando, c'è troppo entusiasmo. Domanisarà una di quelle partite che non sono scontri diretti dove inteoria puoi lasciare punti".

ContentItem-487250ae-ffc6-42ad-8be9-f96c3187ed55

"A Frosinone si vince con la testa"

Allegri: "Troppo entusiasmo abbassa l'attenzione, gioca Dybala"

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Juventus^Tematica:5ª giornata^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^Category:5ª giornata:Category-cf18cc61-8a03-4aba-b58b-4da128acf4f3^TAG:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^TAG:5ª giornata:Category-cf18cc61-8a03-4aba-b58b-4da128acf4f3^

/dl/img/2018/09/22/105x79_1537614112874_GettyImages-1037115372%201.jpg