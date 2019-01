A Flachau Shiffrin in testa dopo la 1ª manche

10ª Chiara Costazza, assente Irene Curtoni

L'anno scorso fu costretta a una grande rimonta nella seconda manche per tornare al trionfo a Flachau, stavolta Mikaela Shiffrin è in testa già dopo la prima su un tracciato ridisegnato a causa delle pesanti nevicate degli ultimi giorni. La statunitense, a caccia del record di otto vittorie consecutiva in slalom, la sesta su sei in questa stagione, non conosce ostacoli nella 'sua' disciplina e comanda la classifica parziale con 27 centesimi di vantaggio su una sorprendente Anna Swenn Larsson, che ha approfittato di una pista adatta alle sue caratteristiche con un lungo piano centrale e un paio di dossi limati dagli organizzatori. Terza a 31 centesimi la febbricitante Petra Vlhova, in gara nonostante l'influenza. Lotta per il podio teoricamente aperta anche a Katharina Liensberger (-0"54) e Frida Hansdotter (-0"64), più lontane le altre due atlete del primo gruppo, Wendy Holdener e Bernadette Schild, con oltre un secondo di ritardo.



Senza Irene Curtoni, che ha dovuto dare forfait prima del via a causa di una forte lombalgia, la migliore delle italiane nella prima manche è stata Chiara Costazza, anche lei non al meglio per la contusione al ginocchio sinistro rimediata nel riscaldamento a Zagabria. La veterana del gruppo azzurro, che qui fu sesta nella scorsa stagione, si è difesa bene su una pista già rovinata dalle atlete scese prima di lei e ha chiuso decima con 2"19 di ritardo dalla Shiffrin. Niente da fare per Lara Della Mea, che dopo due qualificazioni consecutive è uscita dopo il primo intermedio, quando era temporaneamente 23/a e dunque tra le prime 30. Finisce nella prima manche anche la gara di Michela Azzola, 52esima al debutto stagionale in Coppa del mondo, e delle giovani Marta Rossetti (49/a) e Anita Gulli (54/a).

