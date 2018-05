A Doha Semenya domina i 1.500

Miglior prestazione stagionale mondiale e record sudafricano

Per nulla preoccupata dalle nuove regole dettate dalla Iaaf sulle atlete iperandrogene, Caster Semenya ha dominato la gara dei 1.500 metri a Doha, prima tappa della Diamond League 2018. La mezzofondista sudafricana, con il tempo di 3'59"52, ha migliorato il primato nazionale e stabilito il suo personale. Sul traguardo la 28enne, due volte campionessa olimpica, ha preceduto la keniana Nelly Jepkosgei e l'etiope Habitam Alemu.



Gli applausi più calorosi il Qatar Sports Club li ha però riservati al saltatore locale Mutaz Essa Barshim, atleta Iaaf 2017. Con la misura di 2.36 ha vinto la gara, quindi ha saltato 2.40 al primo tentativo. Barshim, imbattuto in 11 gare l'anno scorso, ha poi fallito a 2.42, a tre centimetri dal record del mondo. Dodicesima volta oltre i 2.40 per il campione del mondo di Londra, buonissima gara del siriano bronzo iridato Ghazal (2.33), terzo Donald Thomas con 2.30.

ContentItem-1aad84ab-d3e8-4d3c-8f08-8d289ee0e735

A Doha Semenya domina i 1.500

Miglior prestazione stagionale mondiale e record sudafricano

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Atletica^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Atletica:Category-c82be232-634e-48e9-b800-25f097f9a3ad^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Atletica:Category-c82be232-634e-48e9-b800-25f097f9a3ad^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

http://www.rai.it/dl/img/2018/05/105x79sport_focus_image257c1615b9e624266a9b70974e793878.jpg