A Betlemme campetto dedicato ad Astori

Dopodomani inaugurazione con Barella, Chiesa e Antognoni

TEL AVIV, 29 MAG - Si intitola 'Davide Astori Playground' ed è un campetto di calcio a Betlemme, in Cisgiordania, "aperto ai bambini di ogni religione e nazionalità".



Realizzato da 'Assist for peace' - progetto internazionale che "attraverso un pallone e un prato verde promuove l'integrazione in Israele e Palestina" - il campetto, non lontano dalla Basilica della Natività, sarà inaugurato dopodomani 31 maggio con i genitori di Davide Astori, i giocatori della Nazionale Nicolò Barella, Federico Chiesa, altri giocatori di Cagliari e Fiorentina e il campione del mondo con la Nazionale italiana del 1982, Giancarlo Antognoni.



"Sarà - ha sottolineato 'Assist for peace' - una grande festa dello sport per la pace, dove i bambini giocheranno a calcio con i campioni". Domani pomeriggio nel primo playground di 'Assist for peace' inaugurato nel 2016 a Gerusalemme nel quartiere armeno della Città Vecchia, ci sarà un incontro con i campioni e le delegazioni di Fiorentina e Cagliari in arrivo dall'Italia.

ContentItem-858fa131-0f8c-47c7-ab21-9c78daa45ab5

A Betlemme campetto dedicato ad Astori

Dopodomani inaugurazione con Barella, Chiesa e Antognoni

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^

http://www.rai.it/dl/img/2019/05/105x79sport_focus_image7d0413d9eccc5e2fe0ee5e5a88f38219.jpg