I messaggi dal mondo della F1

"Per sempre nei nostri cuori"

La grande famiglia della Ferrari si stringe alla famiglia di Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la scuderia. "Resterai per sempre nei nostri cuori e in quelli dei tifosi", è il messaggio su Twitter.



Il terzo campionato del mondo, Lauda lo aveva vinto con la scuderia McLaren che su Twitter scrive: "Per sempre leggenda". Una foto e un cuore il ricordo della Mercedes. Lauda era presidente non esecutivo della Mercedes dal 2012.



"La Formula 1 non ha perso solo uno dei suoi più grandi protagonisti, ma anche uno dei suoi eroi". Così il presidente della Formula Uno, Chase Carey, ha voluto ricordare l'ex pilota austriaco.



L'ex presidente Ferrari, Luca di Montezemolo, ricorda: "Abbiamo condiviso tante indimenticabili vittorie della Ferrari e siamo sempre stati uniti da grande affetto, anche quando ci siamo trovati in campi avversi. Sei stato un grande Campione, un Campione del Mondo in pista e fuori".



"Quando ho appreso della morte di Lauda ho subito pensato al momento magico e storico del binomio con la Ferrari. È vero che negli ultimi tempi la sua immagine era legata alla Mercedes, ma per me Niki è la Ferrari". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò.



Lauda "è stato un eroe degli sport motoristici e il pilota che ha ispirato la mia gioventù. Resterà una pietra miliare della F1", scrive su Twitter il presidente della Fia, Jean Todt.



"Non sei stato solo il miglior compagno di squadra ma un vero amico e un uomo dal cuor grande. Riposa in pace". Così su Instagram, Alain Prost, ricorda l'ex compagno di team alla McLaren, Niki Lauda.



"Con Lauda si perde un riferimento, ci sono tantissimi personaggi all'interno del circus ma Niki era la storia", ha detto il campione austriaco l'ex pilota di Ferrari, Benetton e Sauber, Jean Alesi.





"Ho imparato tanto da te, la tua passione, il tuo spirito combattivo, il non mollare mai, il tuo saper vivere due volte", scrive a Niki Lauda sui social Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016 con la Mercedes.



"Addio Niki. Ci hai dato grandi lezioni di vita e ricordi". E' il ricordo dell'ex pilota britannico Damon Hill, campione del mondo nel 1996 con la Williams-Renault.



"E' un giorno tristissimo per la F1 che perde un grande personaggio e per me che perdo un grande amico". Così Flavio Briatore, ex team principal della Renault.



Per Alex Zanardi, è scomparso "uno dei miei eroi da sempre. E' davvero un giorno triste! Godspeed Niki". "Riposa in pace, leggenda", il commiato del pilota della Ferrari Charles Leclerc, mentre Marc Marquez scrive: "Non dimenticherò mai quando ci siamo conosciuti e tutti i tuoi consigli".





